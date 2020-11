Febbre smaltita, Bakayoko sprinta: vuole essere titolare contro il Milan

Ieri Bakayoko si è limitato ad un po’ di lavoro personalizzato, ma già da oggi aumenterà il ritmo degli allenamenti per rispondere all’appello di Rino Gattuso che lo considera fondamentale in mediana. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, Tiemoue Bakayoko sarà titolare nella sfida di domenica sera contro il Milan, sua ex squadra.

Il mediano, smaltita la febbre, non vuole in nessun modo mancare alla gara contro i rossoneri, in cui ha militato nella stagione 2018-19 quando in panchina c'era proprio Gattuso.