Festa per Maradona prima del Sassuolo: tanti ospiti e verrà premiato anche ADL

Prima della partita col Sassuolo, ci sarà un evento per ricordare Maradona, organizzato da Stefano Ceci, ex manager e amico del fuoriclasse argentino, in collaborazione con il Napoli. L’inizio è previsto per le 13 e 30, ci saranno i bambini del Parco Verde e della Sanità con una bandiera raffigurante Maradona e le magliette con la scritta “Auguri Diego”. Ci sarà inoltre un’esibizione del rapper Clementino, e verranno premiati il sindaco Manfredi ed il presidente azzurro De Laurentiis. Altre iniziative si stanno organizzando. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.