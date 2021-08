Figc, Gravina: "Osimhen ha sbagliato, non avveleniamo i pozzi già alla prima giornata"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato una frase del presidente federale, Gabriele Gravina, sul caso-Osimhen e sulla squalifica di due giornate decisa dal Giudice Sportivo: "Tutti sbagliano e Osimhen ha sbagliato per primo. Quindi io non voglio giudicare quello che fanno in questo momento i nostri giudici che sono professionisti molto attenti. Cerchiamo di non avvelenare i pozzi già dalla prima giornata, godiamoci questo campionato".