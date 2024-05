Fiorentina, Italiano a Dazn: "Abbiamo sofferto, mi tengo stretto il pareggio"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Napoli

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Napoli: "Ci prendiamo il pareggio di questa sera, rispetto alle altre abbiamo un turno in più e faremo il necessario per raggiungere l'ottavo posto che era l'obiettivo stagionale. Negli ultimi 5-10 minuti non riuscivamo a ripartire e abbiamo sofferto, mi tengo stretto il punto che ci permette di dare continuità alle prestazioni.

Ora la testa va ad Atene, tutti abbiamo un sogno nel cassetto e tutti insieme proveremo a fare meglio rispetto alla scorsa stagione. Sono contento che la curva abbia applaudito i ragazzi al termine di un biennio strepitoso, ora prepareremo la trasferta di Cagliari e poi ci concentreremo sul match più importante in assoluto che mette in palio un trofeo al quale teniamo in modo particolare".