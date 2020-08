FOCUS - Tutto sull'Europa League, qualificate e preliminari: Arsenal dentro in extremis, Napoli tra le favorite

Nella prossima stagione il Napoli avrà una ghiotta occasione per migliorare ulteriormente la propria immagine europea e tentare di riportare in città un trofeo internazionale dopo oltre 30 anni. Pur essendo notevole la differenza con la Champions, a livello economico e di blasone (anche se qualcosa è cambiato, come ammesso recentemente anche da De Laurentiis), la prossima Europa League si preannuncia molto interessante e vedrà gli azzurri tra i favoriti alla vittoria finale. A differenza degli anni scorsi - almeno ai nastri di partenza e salvo 'retrocessioni' illustri dai gironi di Champions - non sembrano esserci big nettamente superiori e la squadra di Gattuso proprio nelle gare di coppa ha dimostrato di sapersi esaltare.

Attenzione ovviamente rivolta alla Premier, con le qualificate inglesi che in questi anni sono diventate automaticamente le favorite al titolo. Chelsea e United all'ultima giornata sono approdate in Champions ed in Europa League sono finite Tottenham, Leicester ed in extremis l'Arsenal (vincendo la FA Cup) togliendo il posto al Wolverhampton settimo. In Spagna hanno fallito Valencia, Betis e Athletic, quindi spazio a Villarreal, Real Sociedad e Granada, in Germania Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Wolfsburg mentre in Francia dopo 20 anni resta fuori dalle Coppe il Lione (ha perso anche la Coppa di Lega che era l'ultima possibilità) e sono dentro Lille, Nizza e Reims. dal Portogallo Braga, Sporting e Rio Ave e per il resto pronostici rispettati nei vari campionati nazionali e pochissime big dal ranking importante anche dai paesi 'minori'.

Con molti campionati terminati o che hanno già dato i verdetti (in attesa più che altro delle finali delle coppe nazionali e delle vincitrici di Champions ed EL), possiamo fornirvi una panoramica delle qualificate dei principali campionati europei e della fisionomia dei vari turni preliminari che poi vi aggiorneremo nel corso dell'estate.

SPAGNA

Villarreal

Real Sociedad

Granada (2° turno preliminare)

INGHILTERRA

Leicester

Arsenal (tramite la Coppa nazionale)

Tottenham (2° turno preliminare, ai gironi se l'Arsenal non vince finale Fa Cup)

ITALIA

Napoli

Roma

Milan (2° turno preliminare)

GERMANIA

Bayer Leverkusen

Hoffenheim

Wolfsburg (2° turno preliminare)

FRANCIA

Lille

Nizza

Reims (2° turno preliminare)

RUSSIA

Cska Mosca

Rostov (3° turno preliminare)

Dinamo Mosca (2° turno preliminare)

PORTOGALLO

Braga

Sporting Lisbona (3° turno preliminare)

Rio Ave (2° turno preliminare)

BELGIO

Royal Antwerp

Charleroi (3° turno preliminare)

Standard Liegi (2° turno preliminare)

UCRAINA

Zorya

Desna (3° turno preliminare)

Kolos (2° turno preliminare)

TURCHIA

Sivasspor

Alanyaspor (3° turno preliminare)

Galatasaray (2° turno preliminare)

OLANDA

Feyenoord

Psv (3° turno preliminare)

Willem II (2° turno preliminare)

AUSTRIA

Wolfsberger

Lask (3° turno preliminare)

Hartberg (2° turno preliminare)

REP. CECA

Sparta Praga (3° turno preliminare)

Jablonec (2° turno preliminare)

Slovan (2° turno preliminare)

GRECIA

Aek (3° turno prel)

Aris (2° turno prel)

Ofi Heraklion (2° turno prel)

CROAZIA

Rijeka (3° turno prel)

Osijek (2° turno prel)

Hajduk Spalato (2° turno prel)

DANIMARCA

Sønderjyske (3° turno prel)

Copenaghen (2° turno prel)

play-off Aarhus/Odense (1° turno prel)

SVIZZERA

San Gallo (3° turno prel)

Basilea (2° turno prel)

Servette (1° turno prel)

CIPRO

Anorthosis (2° turno prel)

Apoel Nicosia (1° turno prel)

Apollon Limassol (1° turno prel)

SERBIA

Vojvodina (2° turno prel)

Partizan (1° turno prel)

Backa (1° turno prel)

SCOZIA

Glasgow (2° turno prel)

Motherwell (1° turno prel)

Aberdeen (1° turno prel)

BIELORUSSIA

Bate Borisov (2° turno prel)

Shaktior (1° turno prel)

Dinamo Minsk (1° turno prel)

SVEZIA

Goteborg (2° turno prel)

Malmo (1° turno prel)

Hammarby (1° turno prel)

NORVEGIA

Viking (2° turno prel)

Glimt (1° turno prel)

Rosenborg (1° turno prel)

2° TURNO PRELIMINARE

Tottenham 85.000

Basilea 54.500

Copenaghen 38.000

Wolfsburg 36.000

APOEL Nicosia 27.500

Granada 19.885

Bate Borisov 24.000

Galatasaray 23.500

Standard Liegi 20.500

Milan 19.000

Glasgow Rangers 16.250

Reims 11.383

Dinamo Mosca 9.109

Rio Ave 9.889

Slovan Liberec 8.000

Hajduk Spalato 7.500

Willem II 7.150

Jablonec 7.000

Hartberg 6.585

Anorthosis 5.350

Aris Thessaloniki 5.260

Ofi Heraklion 5.260

Vojvodina 5.100

Osijek 4.975

Viking Stavanger 4.350

Kaysar 3.850

+ le qualificate del 1° turno preliminare

+ le eliminate nel 1° turno preliminare di Champions

3° TURNO PRELIMINARE

Sporting Lisbona 50.000

PSV Eindhoven 37.000

Sparta Praga 30.500

AEK Atene 16.500

LASK 14.000

Rijeka 11.000

Charleroi 7.580

Alanyaspor 6.720

San Gallo 5.120

+ le qualificate del 2° turno

+ le eliminate nel 2° turno preliminare di Champions

4° TURNO PRELIMINARE

+ le qualificate del 3° turno

+ le eliminate dal 3° turno preliminare di Champions

FASE A GIRONI

Arsenal 91.000

Roma 79.000

Napoli 77.000

Bayer Leverkusen 57.00

Villarreal 56.000

CSKA Mosca 44.000

Braga 41.000

Leicester 22.000

Real Sociedad 19.885

Feyenoord 17.000

Hoffenheim 14.328

Zorya 12.500

Lille 11.383

Nizza 11.383

Royal Antwerp 7.580

Sivasspor 6.720

Wolfsberger 6.585

+ qualificate 4° turno

+ eliminate play-off Champions