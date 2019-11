FORMAZIONI UFFICIALI - Fuori Fabian e Manolas, ci sono Maksimovic e Elmas. In avanti tandem Insigne-Lozano

Tutto pronto a San Siro per il big match di campionato tra Milan e Napoli. Sono state diramate le formazioni delle due squadre: Ancelotti ha scelto Maksimovic al posto di Manolas e Luperto sulla sinistra, in mezzo al campo spazio a Zielinski-Allan affiancati sui lati da Callejon e Elmas. In avanti spazio al duo Insigne-Lozano

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Zielinski, Allan, Elmas; Insigne, Lozano.