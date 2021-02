FOTO - Fabian dopo le visite: "Che voglia di tornare! Oggi per l'ultima volta lontano da squadra"

Fabian Ruiz oggi ha completato l'iter di visite mediche post-Covid, grazie alle quali ha ottenuto l'idoneità sportiva. Il centrocampista spagnolo, dunque, è pronto a riaccorparsi al resto dei compagni, quando questi rientreranno da Genova. Intanto li supporterà a distanza e sui social ha esultato per il suo ritorno: "Sapete chi aveva una voglia matta di toccare un pallone?! Un po' più vicino al ritorno in campo accanto ai miei compagni 😁 Oggi (spero per l'ultima volta) li appoggerò a distanza alle 20.45".