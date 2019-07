FOTO - James, l’ex moglie Daniela Ospina ha iniziato a seguire il Napoli e la Serie A su Instagram

Può significare tutto o niente, intanto Daniela Ospina, ex moglie di James e sorella di David, portiere del Napoli, ha cominciato a seguire il Napoli e la Serie A su Instagram. Proprio lei che disse che James poteva andare all'Atletico preferendolo per restare in Spagna favorendo la crescita della propria figlia. Ma il Napoli, ora, sta chiudendo per il colombiano. E quelle parole, per fortuna, non sono state supportate dai fatti. Anzi. Ecco la foto: