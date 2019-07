James, l'ex moglie Daniela Ospina: "Futuro? Preferirebbe Madrid. Può saperlo nostra figlia, mi dirà dove cercare scuola..."

Intervistata da Radio Caracola, l'ex moglie di James Rodriguez, Daniela Ospina, ha parlato del futuro dell'attaccante del Real Madrid che comunque ha premesso di non conoscere: "Credo preferirebbe restare lì (a Madrid, ndr) dove ha una casa ed una vita già costruita. Può saperlo Salò (Salomè la figlia che è in vacanza col papà in questi giorni, ndr), in modo da sapere dove andaremo a viaggiare prossimamente. E' lei che può dirci dove cercare la scuola o cosa fare...".