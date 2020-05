FOTO - L'erba del San Paolo è diventata gialla, ma non c'è da preoccuparsi

Ieri il San Paolo è stato riaperto dopo 79 giorni di lockdown e ha accolto una quarantina di alfieri dell'atletica leggera. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che il manto erboso era di colore giallo, ma l'erba non è stata bruciata dal sole o dal caldo, semplicemente è stata rasata di proposito in vista della ripresa del campionato. L'operazione compiuta, ha spiegato il quotidiano, si chiama 'scalping' e consiste in una tosatura. Il verde ricomparirà presto, entro dieci giorni.

Al posto del prato c'è una gigantesca macchia gialla, ma in una decina di giorni l'erba del San Paolo ritornerà verde come prima. Vi racconto su @rep_napoli cosa è successo allo stadio durante il lockdown #Napoli pic.twitter.com/SYSywyCjoE — Marco Azzi (@marcoazzi66) May 28, 2020