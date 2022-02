FOTO - Napoli-Inter, Ticketone preso d’assalto: migliaia nella fila virtuale. Ma quanti problemi...

Tutti vogliono andare allo stadio a vedere Napoli-Inter. I prezzi popolari fissati dal club azzurro per il big match di sabato prossimo hanno spinto tanti tifosi all'acquisto del biglietto e il sito TicketOne è stato preso da assalto da migliaia di supporters. La fila virtuale supera le 10mila unità e ci sarebbe, secondo il sistema, oltre un'ora attesa.

Quanti problemi!

C'è un però. Più di un tifoso sta riscontrando diversi problemi nell'acquisto del biglietto. Stamattina alle 10 è partita la vendita libera su TicketOne e diversi utenti sono ancora in coda, nella fila virtuale, in attesa che da TicketOne arrivi il via libera a procedere all'acquisto. Le lamentele dei supporters azzurri stanno spopolando sui social: c'è chi è in fila da quattro ore e ancora non è riuscito ad acquistarlo.