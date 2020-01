FOTO - Petagna, gli agenti: "Napoli un orgoglio, top club meritato per uno dei migliori bomber della Serie A"

Andrea Petagna da qualche minuto è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. La Gr Sport Agency, che cura la procura dell'attaccante, ha pubblicato uno scatto su Instagram che mostra insieme proprio il neo giocatore azzurro insieme al presidente De Laurentiis: "Un orgoglio per GR Sports: il nostro Petagna dalla stagione 2020/2021 sarà un nuovo giocatore del Napoli. Una grande opportunità meritata in un top club per uno dei migliori attaccanti della Serie A negli ultimi anni, numeri alla mano. In bocca al lupo e complimenti Andrea da tutto il team GR Sports, sempre al massimo!".