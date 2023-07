FOTOGALLERY - La nuova maglia ufficiale Away: presente la stampa stilizzata del Vesuvio

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, presenta i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024.

Fonte: SSCNapoli

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, presenta i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024. La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.