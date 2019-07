FOTOGALLERY - Su Amazon in vendita tutte le nuove maglie: verde la seconda e bianca la terza, novità per i portieri

Il Napoli non ha presentato ufficialmente tutte le nuove divise, ma su Amazon sono già in vendita tutte le maglie per la prossima stagione. Oltre a quella classica azzurra, come si evince dalle immagini, ci sono anche la seconda, di colore verde militare, e la terza, bianca con spalle azzurre. Molto colorate quelle dei portieri che sono tutte rosse e blu. Ecco le immagini dal sito di Amazon: