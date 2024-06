Furia Osimhen, c'entra anche il mercato! Nessun'offerta e ora il Napoli corre un rischio

Nella giornata di ieri si è parlato molto dello sfogo social di Victor Osimhen contro il commissario tecnico della Nigeria

Nella giornata di ieri si è parlato molto dello sfogo social di Victor Osimhen contro il commissario tecnico della Nigeria, ma non è questa l'unica questione che agita il centravanti del Napoli, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport: "All’orizzonte, per ora, tutto tace. Il Chelsea, che in un primo momento sembrava il club più pronto a compiere l’investimento, si è tirato fuori dal discorso. È noto da tempo l’apprezzamento dell’Arsenal, ma ad oggi non si va oltre una semplice manifestazione di gradimento.

Il Paris Saint-Germain, da cui si attendeva un approccio, non ha fatto alcuna mossa significativa. Sullo sfondo resiste la ricca soluzione rappresentata dall’Arabia Saudita, ma il nigeriano vorrebbe rimanere in Europa e giocare la Champions League.

A Castel Volturno, per forza di cose, si valuta attentamente la situazione. A meno che la società non sia disposta a rivedere le proprie pretese, potrebbe ritrovarsi con un calciatore non entusiasta con uno stipendio tre volte superiore al limite imposto dal presidente per i tesserati".