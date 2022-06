Gaetano: "Sogno di giocare e vincere nel Napoli, ecco il mio ruolo nel 4-2-3-1 di Spalletti! Su Insigne..."

Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli reduce dall'esperienza alla Cremonese, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli reduce dall'esperienza alla Cremonese, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "Sono più maturo, più responsabile grazie all’esperienza a Cremona. Anche la nascita di mia figlia mi ha fatto crescere. In ritiro andrò a lottare per far parte del Napoli, darò il massimo ogni secondo disponibile per questa maglia. Il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli.

4-2-3-1 di Spalletti? Preferirei stare nei due in mezzo al campo ma sono a disposizione dell’allenatore, pronto a soddisfare le sue richieste».

Insigne? Posso prendere spunto dalle sue capacità di professionista, allenandomi sempre al massimo come ha fatto lui per tanti anni, arrivando al campo un’ora prima e andando via un’ora dopo. Con quest’atteggiamento Lorenzo è riuscito a fare cose straordinarie".