Garcia non ha fretta, ma il Napoli insiste per Kilman: pressing sugli agenti

Il primo obiettivo per il dopo Kim resta Max Kilman. Anche se Rudi Garcia non ha fretta, come ha dichiarato ieri in conferenza stampa, il Napoli continua ad insistere per arrivare ad un accordo con il centrale nativo di Londra. Il club azzurro, stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è in pressing sugli agenti, in modo da raggiungere il prima possibile un'intesa col giocatore.