Garcia perde pure Rrahmani: almeno 3 gare con le 'riserve' dell'anno scorso

Come se non bastassero le difficoltà riscontrate sul piano difensivo, ieri il tecnico del Napoli ha ricevuto l'esito degli esami per Amir Rrahmani

Continuano ad arrivare brutte notizie per Rudi Garcia. Come se non bastassero le difficoltà riscontrate sul piano difensivo, ieri il tecnico del Napoli ha ricevuto l'esito degli esami per Amir Rrahmani - una delle poche certezze dopo l'addio di Kim - che dovrà fermarsi per almeno due settimane per "una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo".

Uomini contati

Garcia a Bologna quindi dovrà riproporre Ostigard, nonostante le difficoltà di Braga proprio subentrando a Rrahmani, in coppia con Juan Jesus. Per le prossime partite inevitabile anche l'impiego di Natan, considerando che mai negli ultimi anni Juan Jesus ha avuto questo impiego e bisognerà evitare altri problemi ad un reparto già in difficoltà. Rotazioni corte anche in mediana dove Cajuste - che ha saltato la Champions - si allena a parte - ed in caso di turno di riposo per Zielinski o Anguissa le alternative al momento sono l'arretramento di Elmas da mezzala e Gaetano.

In attesa di...

Diversi gli elementi finora al di sotto del rendimento della stagione scorsa. Chiaramente per equilibri collettivi che questo Napoli fatica a replicare, ma alcuni anche per una scarsa condizione individuale per problemi che si trascinano dal secondo ritiro estivo. Nel caso di Kvaratskhelia persino dagli ultimi mesi dello scorso campionato: il georgiano fatica a ritrovare le sue giocate ma Garcia lo confermerà anche a Bologna. Altro pilastro del Napoli scudettato in difficoltà è sicuramente Anguissa che però in questo momento non ha neanche un'alternativa per poter rifiatare.