Garcia sta arrivando a Napoli: fissato il primo giorno di lavoro

Lunedì l'allenatore del Napoli Rudi Garcia prenderà possesso del centro sportivo di Castel Volturno

Lunedì l'allenatore del Napoli Rudi Garcia prenderà possesso del centro sportivo di Castel Volturno: sarà il primo giorno di lavoro per lui, l’esordio nella nuova casa, in attesa della squadra. Dei primi giocatori e dei primi test, in agenda mercoledì. La partenza per Dimaro, invece, è in programma giovedì. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.