Garcia vuole due acquisti prima di Dimaro: priorità al difensore, tutti i nomi in lista

Due acquisti entro il 13-14 luglio, quando comincerà il ritiro di Dimaro. E' questo il piano del Napoli sul mercato per le prossime due settimane. A scriverlo è La Repubblica: "Il club azzurro – che ha salutato Giuntoli – è pronto ad accelerare sul mercato per garantire a Rudi Garcia un paio di volti nuovi in vista del ritiro a Dimaro- Folgarida. La priorità è sicuramente il difensore. Il Bayern Monaco pagherà i 58 milioni della clausola rescissoria di Kim Minjae e allora il Napoli potrà sostituirlo.

La sensazione è un acquisto dall’estero, considerando le valutazioni altissime di Scalvini dell’Atalanta e Schuurs del Torino. Il francese ( naturalizzato spagnolo) Robin Le Normand ha le caratteristiche giuste, ma la clausola rescissoria della Real Sociedad è di 40 milioni di euro.

L’altra alternativa forte è l’inglese, di origini ucraine, Max Kilman che si è messo in evidenza con il Wolverhampton. In lista ci sono pure il giapponese del Gladbach, in Germania, Ko Itakura e il tedesco Robin Koch del Leeds".