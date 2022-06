Gattuso lo vuole al Valencia, l'agente lo propone alla Roma e ci sono Lazio e Monaco: dove può andare Mertens

Dries Mertens saluta Napoli, non rinnova, è in partenza, lo ha detto dal ritiro della nazionale, e ora dovrà cercare una nuova squadra

Dries Mertens saluta Napoli, non rinnova, è in partenza, lo ha detto dal ritiro della nazionale, e ora dovrà cercare una nuova squadra. Non mancano le pretendenti come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gattuso lo vorrebbe al Valencia; il Botafogo vorrebbe portarlo in Brasile; il Monaco e l’OM in Ligue 1; Sarri alla Lazio, ma le idee della società sono differenti; e i suoi agenti lo hanno anche proposto alla Roma. Si vedrà".