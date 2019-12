Gazzetta - Callejon si è convinto: vuole accettare il rinnovo, le cifre

Aurelio De Laurentiis le sta provando tutte per risollevare il Napoli, senza fermarsi al ribaltone in panchina. C'è stato infatti un disgeto tra calciatori e società, con un'apertura per congelare le multe, ma il presidente si è mosso anche sul fronte dei rinnovi. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, a breve potrebbero esserci annunci importanti. Uno portrebbe riguardare Josè Maria Callejon che - si legge - pare si sia convinto a di accettare la proposta della società (biennale a 3mln a stagione) e di rinunciare ai soldi della Cina.