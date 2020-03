Gazzetta - Ibra in uscita, il Milan per sostituirlo punta Milik che non rinnova col Napoli

Il destino di Ibrahimovic potrebbe essere sempre più lontano da Milano. Il giocatore svedese, come scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, potrebbe svestire la maglia del Milan nei prossimi mesi ed è per questo che il club rossonero comincia a guardarsi attorno per trovare una valida alternativa: una delle soluzioni - si legge - sarebbe Arek Milik: l'attaccante azzurro, infatti, fatica a trovare un accordo per il prolungamento di contratto e sarebbe stato indicato proprio per essere l'erede di Zlatan in rossonero.