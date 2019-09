Gazzetta - Insigne, il recupero prosegue con cautela: Ancelotti lo vuole per il Liverpool

Le alternative in attacco non mancano a Carlo Ancelotti, per questo l'allenatore di Reggiolo non sta mettendo nessun tipo di fretta a Lorenzo Insigne, alle prese con un problema ai flessori che l'ha costretto a rinunciare alla Nazionale. Come sta il capitano azzurro? Le ultime arrivano dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Lorenzo Insigne ha dovuto rinunciare alla nazionale per un malanno sempre di origine muscolare. A Castel Volturno si sta procedendo con cautela, non c’è nessuna intenzione di accelerare i tempi, perché il martedì dopo la Sampdoria, al San Paolo ci sarà il Liverpool e per quella partita Ancelotti vuole Lorenzo a disposizione".