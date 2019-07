Gazzetta - Non solo James, Ancelotti ha chiesto una punta: Rodrigo l'alternativa a Icardi

In rosa il Napoli ha già Arkadiusz Milik (e Roberto Inglese che sarà ceduto), ma Carlo Ancelotti ha chiesto alla società un altro centravanti. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in particolar modo avrebbe fatto un nome sul mercato: Mauro Icardi. Ma spunta anche l'alternativa, perché a Carletto farebbe comodo avere un'altra punta.



ALTERNATIVA - Così, dovesse saltare l'affare-Maurito, meglio farsi trovare pronti e con un'altra opzione valida, e il Napoli ce l'ha, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Rodriguez, d’accordo, ma non basta: ha chiesto Mauro Icardi e se con l’interista non si dovesse trovare l’accordo, allora si proverà a prendere Rodrigo del Valencia. Stavolta, il Napoli vuole fare sul serio.