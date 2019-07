Gazzetta - Se salta James Ancelotti ha una priorità: vuole Pépé del Lilla ma la richiesta è altissima

Quali alternative nel caso dovesse sfumare l'arrivo in azzurro di James Rodriguez? Per la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha già espresso la sua preferenza: "Il Napoli comunque non vuole farsi trovare spiazzato in caso di no definitivo. È una delle alternative chieste da Ancelotti è l’attaccante ivoriano del Lilla Nicolas Pépé, 24 anni e grandi capacità di saltare l’uomo partendo da esterno. L’Inter lo aveva seguito a lungo in primavera. Ma si parla di una richiesta di 60 milioni per il cartellino. Complessa anche questa trattativa".