Gazzetta - Veretout vuole Napoli, domani incontro con la Fiorentina: ai viola piacciono due azzurri

Fra oggi e domani dovrebbe essere più chiaro il futuro di Jordan Veretout, desideroso di andare al Napoli, ma pressato anche dal Milan, che oggi incontrerà la Fiorentina per parlarne. Poi domani il previsto incontro fra Pradè e Giuntoli per discutere del centrocampista francese e anche della possibile cessione del marocchino Adam Ounas, che piace a Montella. Ai viola piace anche Inglese. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La volontà del Napoli, per Ounas, è quella di un prestito per farlo crescere e non di una cessione a titolo definitivo. L'algerino sta brillando anche in Coppa d'Africa e il Napoli sa bene che le sue qualità sono destinate ad emergere ulteriormente nei prossimi mesi, per questo non vuole perderlo del tutto.