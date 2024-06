Hermoso-Napoli, parti vicine! CdM: "Resta un ultimo ostacolo da superare"

Alessandro Buongiorno non esclude Mario Hermoso, centrale che lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Buongiorno non esclude Mario Hermoso, centrale che lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero. L’intenzione del Napoli, infatti, è quella di prendere due difensori nella sessione di mercato estiva. A proposito delgli obiettivi in difesa del club azzurro, scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Si parte dalla difesa, dove si lavora su due obiettivi: Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, che non ha rinnovato il contratto con 'Atletico Madrid. Riguardo ad Hermoso sull'ingaggio le parti sono abbastanza vicine: il Napoli ha offerto un triennale più opzione per un altro anno a 3,5 milioni a stagione, l'ostacolo è nelle commissioni ad agenti e intermediari':