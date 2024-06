As - Dovbyk, il Napoli offre 35mln al Girona. L'ucraino non del tutto convinto: il motivo

Dalla Spagna informano che il club di De Laurentiis ha offerto 35 milioni di euro per Artem Dovbyk del Girona.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli per il post-Osimhen, dalla Spagna informano che il club di De Laurentiis ha offerto 35 milioni di euro per Artem Dovbyk del Girona.

Scrive As: "Mentre Artem Dovbyk è impegnato negli allenamenti con l’Ucraina per gli Europei, il suo nome è ancora sotto i riflettori. Qualche giorno fa, il 26enne attaccante del Girona ha rivelato che il suo agente sta parlando con i club italiani del suo futuro e, secondo As, quello che mostra il maggiore interesse è il Napoli. Il club italiano è anche l’unico ad aver fatto al Girona un’offerta formale per ingaggiarlo. La loro proposta è di 35 milioni e i dirigenti del Napoli hanno fatto capire al club biancorosso che fanno sul serio per Dovbyk.

Al momento, il Napoli è l’unica squadra che ha fatto un’offerta al Girona per la quale è disposto a negoziare. Tuttavia, l’attaccante non sarebbe del tutto convinto perché il Napoli non disputerà alcuna competizione europea nella prossima stagione. D’altra parte, a Girona giocherebbe in Champions League. L’entourage di Dovbyk è rassicurante e si sa che ci saranno altre squadre, oltre al Napoli, che si muoveranno con decisione con l’avanzare del mercato. Piace anche in Inghilterra e in Spagna".