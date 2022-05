As - Il Barcellona ripiomba su Koulibaly: contatto con Ramadani, la situazione

Il potente procuratore del senegalese ha ricevuto una richiesta dal Barça: "Non trattare ancora il rinnovo".

Il Barcellona torna su Kalidou Koulibaly. Come riferito dal quotidiano spagnolo As, Xavi considera il centrale del Napoli il rinforzo giusto per potenziare la difesa in vista dela prossima stagione, visto che sia Umtiti che Piqué dovrebbero aver chiuso il ciclo blaugrana, e la società catalana ha riattivato i contatti con Fali Ramadani, l'agente di Koulibaly.

La richiesta di De Laurentiis

Il potente procuratore del senegalese ha ricevuto una richiesta dal Barça: "Non trattare ancora il rinnovo". Un po' di pazienza, dunque, perché presto potrebbe arrivare l'offerta di Laporta e la dirigenza. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023, il Napoli continua a chiedere almeno 40 milioni per sedersi a trattare e non accetterebbe contropartite tecniche.