As - Niente rinnovo per ora: Ospina sogna il Real Madrid e aspetta una chiamata di Ancelotti

David Ospina sogna di giocare nel Real Madrid. Come riporta As, il portiere colombiano starebbe aspettando ormai da mesi la chiamata di Ancelotti per raggiungerlo in Spagna e fare da secondo a Thibaut Courtois, anche se ad oggi i blancos non vorrebbero rinunciare al giovane Andriy Lunin.

Rinnovo in stand-by

La trattativa per il rinnovo dell'ex Arsenal col Napoli intanto resta in stand-by: il contratto di Ospina scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non sono arrivate offerte per prolungare, nonostante il desiderio di Spalletti di affidare ancora a lui i guantoni da titolare nella prossima stagione.