CdM - Bunker Napoli: solo il City fa meglio in Europa in difesa

Nuovo bunker in difesa: basta un gol per vincere. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea l'importanza della fase difensiva orchestrata da Luciano Spalletti: "L’organizzazione difensiva, il punto di partenza di qualsiasi progetto di successo. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, ha subito un gol in meno dell’Inter capolista, che ha giocato anche una partita in meno rispetto agli azzurri, deve recuperare la trasferta di Bologna.

Spalletti può contare sul sesto attacco del campionato, considerando solo i gol fatti il Napoli sarebbe fuori dalle prime quattro. La forza è nella fase di non possesso, in ventidue partite il Napoli ha tenuto dodici volte la porta inviolata (il 54,5%), nei cinque principali campionati europei soltanto il Manchester City ha fatto meglio (13 clean-sheet). Grazie alla solidità difensiva, al Napoli è bastato in quattro gare contro Salernitana, Torino, Sampdoria e Milan segnare un solo gol per vincere. Rispetto al passato, la difesa ha tenuto anche senza Koulibaly, che ieri con il suo Senegal è tornato in campo un mese e mezzo dopo l’infortunio rimediato contro il Sassuolo".