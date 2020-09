CdM - Chiesto Soumaré in prestito al Lille: secca la risposta del club francese

Il mercato del Napoli passa per il futuro di Koulibaly, con un’eventuale cessione l’idea è investire su un centrocampista. La prima scelta è Veretout della Roma ma servono 30 milioni di euro. Senza la partenza di Koulibaly bisogna sviluppare idee low-cost. Giuntoli ha chiesto al Lille Soumarè in prestito con diritto di riscatto ma il presidente Lopez ha detto no. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.