CdM - Distanza minima per Raspadori: in settimana si può chiudere

Oggi dovrebbero esserci ulteriori contatti sull’asse Napoli-Sassuolo per portare in azzurro Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi dovrebbero esserci ulteriori contatti sull’asse Napoli-Sassuolo per portare in azzurro Giacomo Raspadori. Questi gli aggiornamenti forniti sulla trattativa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La distanza si è ridotta tanto rispetto alle posizioni dell’incontro del 5 agosto a Rivisondoli. Il Napoli offre 29 milioni di base fissa e 5 di bonus, di cui 2 facili e 3 molto complicati, il Sassuolo chiede 30 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili.

Bisognerà trovare un punto d’incontro, Raspadori preme per il trasferimento, anche la scelta di Dionisi di mandarlo in panchina a Torino lo dimostra. In settimana si può chiudere" spuega il quotidiano.