Cdm: "Ecco cosa accadrebbe se arrivassero ad ADL offerte indecenti in stile Lukaku-Chelsea"

Cosa potrebbe accadere se invece al presidente De Laurentiis arrivassero proposte indecenti in stile Chelsea-Lukaku? A porsi l'interrogativo, provando a dare una risposta, è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Basterebbero meno di 120 milioni di euro per convincere il patron a lasciare andare Koulibaly, ad esempio. La metà per Fabian Ruiz.

Offerte potrebbero arrivare per Zielinski, anche. Spalletti spera che non ci siano tanti ricchi in giro. E incrocia le dita. Questa squadra è competitiva, ma così com’è. Lo sanno i giocatori: e le partenze, inevitabilmente, riducono le motivazioni di chi resta".