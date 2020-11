Cdm - Gattuso verso il 4-3-3: super-chance per Elmas, ecco il suo compito

Ritrovati tutti i nazionali, da ieri sono partite anche le prove tattiche di Rino Gattuso. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il 4-3-3 prende sempre più forma: Mertens dovrebbe essere il centravanti con Insigne a sinistra e Politano (in vantaggio su Lozano) a destra ma - si legge - saranno determinanti i movimenti di Elmas che "dovrebbe rinforzare la catena laterale nella fase di non possesso e sostenere la proposta offensiva muovendosi anche tra le linee e ponendosi come riferimento per i compagni per spezzare in due blocchi la fase difensiva degli avversari". Il macedone quindi verrà schierato al posto di Zielinski, non ancora in condizione per partire dall'inizio.