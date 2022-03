CdM - Gli scongiuri di Spalletti: col Milan può avere solo due assenze

Sul Corriere del Mezzogiorno si parla della situazione infortunati in casa Napoli in vista della sfida al Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti, dopo qualche mese a Napoli, ha imparato l’arte della scaramanzia e fa gli scongiuri. Sul Corriere del Mezzogiorno si parla della situazione infortunati in casa Napoli: "L’ha anche detto in più di un’occasione: 'Non dite più che siamo al completo perché poi succede di tutto'. Stavolta contro il Milan dovrebbero esserci quasi tutti, uniti per una causa che scalda i cuori.

Mancheranno Tuanzebe e Malcuit, che stanno recuperando dai rispettivi problemi. Anguissa ha lavorato in gruppo, anche Lozano dopo un po’ di esercizi personalizzati in palestra. Il loro rientro va gestito, partiranno entrambi dalla panchina ma sono pronti a dare il proprio contributo.

Anguissa potrebbe consentire a Lobotka, rientrato domenica scorsa all’Olimpico, di evitare sovraccarichi, immaginando una staffetta a centrocampo, un reparto in cui c’è anche Demme parso in crescita all’Olimpico