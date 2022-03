CdM - Il Napoli ha deciso: Anguissa verrà riscattato, le cifre

Ha convinto tutti Frank Zambo Anguissa. Ecco perché la società partenopea si è convinta a riscattarlo dal Fulham

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha convinto tutti Frank Zambo Anguissa. Ecco perché la società partenopea si è convinta a riscattarlo dal Fulham dove è stato prelevato in prestito oneroso (400 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un affare per un calciatore ancora giovane (26 anni) e che può dare ancora tanto in maglia azzurra. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.