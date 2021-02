CdM - Koulibaly-Ghoulam, ancora positivi ma con carica virale debole: Gattuso incrocia le dita

La lista degli indisponibili per Granada è lunghissima. Insieme ai sette calciatori infortunati (o acciaccati) ci sono anche Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam ai box, entrambi positivi al Covid-19. Nell'ultima tornata di tamponi effettuata sia il difensore senegalese che il terzino algerino sono risultati ancora malati, ma con una carica virale debole, stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno.

LA SPERANZA DI RINGHIO - Per questo Rino Gattuso spera di recuperarli quanto prima e incrocia le dita: averli entrambi a disposizione a stretto giro di posta, in un momento di assoluta emergenza come quello che sta vivendo il Napoli in questi giorni, sarebbe davvero importante.