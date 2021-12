Cdm - Osimhen, pronta la maschera protettiva: obiettivo Juve se la Nigeria dà l'ok

Per Victor Osimhen tra oggi e domani sarà pronta per il collaudo la maschera protettiva. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il nigeriano potrebbe iniziare ad utilizzarla la prossima settimana, ma - si legge - non ce la farà a rientrare per Napoli-Spezia. L’obiettivo del Napoli è riportarlo in campo a Torino contro la Juventus il 6 gennaio, ma serve l’ok della Nigeria che dopo Natale inizierà il ritiro di preparazione alla Coppa d’Africa.