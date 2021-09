Cdm - Spalletti vuole l'effetto Leicester, come il Napoli di Sarri dopo il Real Madrid

Luciano Spalletti vuole l’effetto Leicester, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il tecnico sa che le prestazioni di spessore come quella di giovedì possono restare dentro il cuore del gruppo. Il Napoli di Sarri - si legge - prese consapevolezza dalla sconfitta di Madrid, così inizio il suo percorso fino ai 91 punti dell’annata successiva. Non è da tutti dominare in casa di una squadra di Premier League, che si può concedere pure il lusso di partire con elementi come Vardy e Maddison in panchina