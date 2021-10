CdM - Tegola Ounas: infortunio per l'algerino, si fermerà per un mese

Adam Ounas non va in Nazionale. L'esterno algerino resterà a Castel Volturno ma dovrà fermarsi per 3-4 settimane, gli esami strumentali hanno diagnosticato una distrazione al retto femorale della gamba destra dopo che aveva avvertito un fastidio mentre calciava durante la rifinitura di sabato. Una risorsa in meno per Spalletti ma c’è Mertens che scalda i motori, avrà la sosta per allenarsi e crescere di condizione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.