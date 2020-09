CdM - Tentativo per Emerson: intermediari oggi a Castel Volturno, si tratta su ingaggio

Oggi arriveranno a Castel Volturno gli intermediari per Emerson Palmieri, il Napoli tenta il colpo in prestito con diritto di riscatto ma bisogna convincere il Chelsea e trovare l’accordo sull’ingaggio. L’italo-brasiliano chiede 4 milioni, il Napoli propone uno stipendio di 2,5 milioni. Inoltre il suo eventuale arrivo è comunque legato all'uscita di Ghoulam. Domenica a Lisbona potrebbe esserci un incontro con Jorge Mendes, la chiave per sbloccare il trasferimento dell’esterno algerino al Wolverhampton. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.