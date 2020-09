CdS - ADL, è positiva al Covid anche la moglie! Il patron valuta se andare a Roma: le ultime

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al tampone effettuato martedì (e non mercoledì come scritto in precedenza) i cui risultati sono arrivati ieri sera

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al tampone effettuato martedì, i cui risultati sono arrivati ieri sera. Lo si apprende da fonti qualificate del Napoli. Il presidente del Napoli, come la squadra e gli altri dirigenti azzurri, fa infatti il test ogni martedì e giovedì. Al momento gli unici sintomi che avverte sono una debolezza e dolori articolari. De Laurentiis, 72 anni, è a Capri con la moglie Jacqueline, anch'essa risultata positiva, e insieme ai medici sta valutando se andare a Roma visto che in caso di un controllo più approfondito andrebbe all'ospedale Gemelli, dove ci sono i medici che lo seguono abitualmente. Lo scrive il Corriere dello Sport.