Cds annuncia: "Rrahmani salterà la Champions! Oggi esami strumentali"

Nonostante la bella vittoria di Cremona, l'infortunio di Rrahmani è una nota stonatissima

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la bella vittoria di Cremona, l'infortunio di Rrahmani è una nota stonatissima. L'edizione odierna del Corriere dello Sport a tal proposito scrive: "Amir sarà controllato oggi più approfonditamente con tanto di esami strumentali per definire con precisione innanzitutto l'entità e di conseguenza i tempi di recupero. Mercoledì in Champions non ci sarà".