CdS - Bolla finita, ma Gattuso pensa a un altro ritiro per l'Atalanta: i dettagli

Da ieri è finita la bolla del Napoli a Castel Volturno. L'Asl ha autorizzato i calciatori a tornare a casa. Ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Gattuso potrebbe optare presto per un nuovo ritiro in vista della sfida contro l'Atalanta. L'ipotesi è di restare a Castel Volturno la notte di venerdì per concentrarsi sulla sfida di sabato. Intanto oggi e proprio venerdì sono in programma altri due giri di tamponi, come da prassi.