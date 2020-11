CdS - Gattuso come nell'intervallo di Benevento: confronto perentorio con la squadra

Un Rino Gattuso che si è fatto sentire dopo la battuta d'arresto col Sassuolo, così come era accaduto nell'intervallo di Benevento. A raccontarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così del confronto avvenuto a Castel Volturno.

“A tale scopo, cioè per fare anzitutto chiarezza, nonché per ripristinare le giuste motivazioni (ritrovando vigore e lucidità sotto porta), il tecnico ha tenuto (ieri) a rapporto la squadra nel corso della seduta mattutina di allenamento al Training Center di Castel Volturno. Un confronto perentorio, alla maniera di Ringhio, un po’ sulla falsariga di quello andato in scena al Vigorito tra il primo e il secondo tempo. Urge naturalmente la scossa già dalla prossima”.