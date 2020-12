CdS - Ghoulam e Malcuit, decisione presa per il mercato di gennaio

Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit resteranno a Napoli anche dopo il mercato invernale. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a fare il punto sulle possibile uscite nella sessione di gennaio.

"Milik è in partenza, lui con Llorente, mentre nessun altro dovrebbe avere la valigia pronta, non Malcuit (per il quale dalla Francia sono arrivate richieste, ma in prestito), né Ghoulam (che rimane l'unica alternativa, in questo momento in cui Hysaj deve ricominciare ad allenarsi dopo lo stop impostogli dal Covid, per Mario Rui)"