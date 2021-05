CdS - Koulibaly ha chiesto un incontro con ADL: vuole capire il suo futuro (e il Napoli fa il prezzo)

Kalidou Koulibaly è uno dei gioielli del Napoli che potrebbe partire in estate. Prossimo ai 30 anni, con un ingaggio da 6 milioni a stagione, il centrale senegalese ha mercato, la società lo valuta tra i 60 e i 65 milioni e lui sa di poter andar via.

Per questo, secondo il Corriere dello Sport, Koulibaly avrebbe chiesto un incontro a De Laurentiis per parlare del suo futuro ma anche di quello della squadra. Vuole capire quali saranno le prospettive e poi prendere una decisione. In attesa di offerte che certamente arriveranno.