Cds - Micheli è il nuovo direttore sportivo in pectore: si muove come erede di Giuntoli

Maurizio Micheli, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è il direttore sportivo in pectore del Napoli. Il club non ha ancora indicato il nome della persona che dovrà rivestire questa carica nell’organigramma dopo la risoluzione di Giuntoli - ha tempo fino al 15 settembre - ma tutto sommato è la realtà che conta. Sono i fatti: e la cronaca racconta che è lui a gestire il mercato dei campioni d’Italia a stretto contatto con De Laurentiis.